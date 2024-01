Bizarre cijfers: Hoeveel dieren worden er jaarlijks door de mens gegeten?

Er zijn op het moment zo'n 8,1 miljard mensen op Aarde, en die lusten bijna allemaal wel een visje of stukje vlees. Maar hoeveel dieren eten we eigenlijk per jaar op? Our World in Data zet de cijfers op een rij, en komt tot een bizar aantal slachtingen van allerlei diersoorten.

Nederlanders eten gemiddeld in een mensenleven 1200 dieren op. Dit betekent dat er ongeveer een half miljoen dieren per dag opgegeten worden door mensen in ons land. Kijk hieronder wat dit jaarlijks betekent voor de middelgrote en grote zoogdieren, reptielen, vogels, vissen en schaaldieren om ons heen.

Zoveel dieren eet de mens elk jaar op

50.000 schildpadden; 83.000 krokodillen; 100.000 buffels; 400.000 zee-egels; 3,3 miljoen kamelen en dromedarissen; 5 miljoen paarden; 10 miljoen katten; 12 miljoen tilapia-vissen; 15 miljoen slakken

25 miljoen honden; 60 miljoen duiven; 70 miljoen cavia's; 100 miljoen haaien; 330 miljoen koeien; 500 miljoen kreeften; 510 miljoen geiten; 620 miljoen schapen; 660 miljoen kalkoenen; 750 miljoen zalmen; 900 miljoen tonijnen

1,2 miljard konijnen; 1,4 miljard varkens; 2 miljard octopussen; 2 miljard oesters; 2,1 miljard ganzen; 3 miljard garnalen; 4,4 miljard eenden; 14 miljard sardientjes

En last but not least: We eten met z'n allen 74 miljard (!) kippen op per jaar. Eet smakelijk.