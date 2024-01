Formatiegesprekken gaan door, maar radiostilte blijft in stand

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB spraken maandag weer met informateur Ronald Plasterk. Zij houden zich nog steeds aan de beloofde radiostilte, en wilden na afloop van het gesprek bijna niets kwijt. Daardoor is nog altijd onduidelijk of het "grote probleem" zoals PVV-leider Geert Wilders de steun voor de spreidingswet van de senaatsfractie van de VVD noemde, is opgelost. "Ik moet heel erg mijn best doen om niets te zeggen", erkende Wilders wel tegenover de verzamelde pers na afloop van het gesprek op maandag. "We hebben nog radiostilte, dus ik kan u er helaas niets meer over vertellen." Dinsdag praten de partijen verder. Ook BBB-leider Caroline van der Plas wilde niets zeggen. VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz wilde ook weinig kwijt over wat er wordt besproken over de spreidingswet. Haar eigen Tweede Kamerfractie was fel tegenstander van de wet, die de verdeling van asielzoekers over het land regelt. Maar alle VVD'ers in de Eerste Kamer stemmen dinsdag vóór de wet, kondigden ze afgelopen week al aan. "De gesprekken lopen nog steeds in goede sfeer", zei de leider van de liberalen alleen maar. NSC-leider Pieter Omtzigt bleef na het vertrek van de andere drie fractievoorzitters nog even zitten om te praten met Plasterk, maar waarover dat ging, wilde de politicus niet zeggen. Evenmin ging hij in op vragen van de pers over het 'probleem' dat vorige week is ontstaan. Het is "niet voor niets" dat hij daar in eerste instantie ook niets over naar buiten bracht, benadrukt Omtzigt.