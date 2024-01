Honderden Russen in de rij voor presidentskandidaat van oppositie

Honderden mensen hebben maandag in Moskou in de rij gestaan om het oppositielid Boris Nadezjdin te steunen in zijn poging mee te doen aan de presidentsverkiezingen van maart. Ze zijn gekomen om Nadezjdin op het stembiljet te krijgen, want hij heeft 100.000 handtekeningen nodig om het tegen president Vladimir Poetin te mogen opnemen. Volgens de website van de Kremlinkritische politicus heeft hij inmiddels bijna 85.000 handtekeningen verzameld, maar de tijd begint te dringen. Voor eind januari moet hij de benodigde steun binnen hebben. De 60-jarige Nadezjdin heeft zich voorzichtig uitgesproken voor "vrede" in Oekraïne en heeft de speciale militaire operatie, zoals het Kremlin de invasie in het buurland noemt, een fatale fout genoemd. "Niet een van de gestelde doelen is behaald", staat in zijn onlinemanifest. Kritiek op de invasie is zeldzaam in Rusland, omdat daar hoge straffen op staan. Alternatief Mensen die in de rij staan om hun handtekening voor Nadezjdin te zetten, zeggen dat ze hem zien als een alternatief voor de huidige machthebbers. Een nieuwe presidentstermijn kan Poetin eigenlijk zo goed als zeker niet ontgaan, maar als een oppositielid veel stemmen krijgt, zou dat toch een grote tegenvaller voor het Kremlin kunnen betekenen. Tot nog toe zijn alle andere kandidaten Kremlingezind. De meeste bekende oppositieleden, zoals Aleksej Navalni, zitten in de gevangenis of in het buitenland.