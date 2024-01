Media: Israël biedt 2 maanden bestand aan in ruil voor gijzelaars

Israël heeft de Palestijnse beweging Hamas een bestand van twee maanden aangeboden in ruil voor alle gijzelaars die Hamas in de Gazastrook gevangen houdt. Het zou dan gaan om de langste gevechtspauze in de oorlog tussen Israël en Hamas, meldt het Amerikaanse nieuwsplatform Axios, dat zich baseert op Israëlische functionarissen. Israël deed het aanbod via de bemiddelaars van Qatar en Egypte. De pauze van twee maanden in de gevechten is onderdeel van een meerfasenplan dat de vrijlating van alle resterende gijzelaars in Gaza zou omvatten, meldt Axios. Het voorstel bevat geen overeenkomst de oorlog te beëindigen. Die brak op 7 oktober uit na de aanval van Hamas op Israël.