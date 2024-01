Britse leraar (47) laat familie verbijsterd achter na afspraak in Zwitserse zelfmoordkliniek

De Britse scheikundeleraar Alastair Hamilton (47) zei tegen zijn ouders dat hij een vriend op ging zoeken in Parijs, maar hij vloog in zijn eentje naar het Zwitserse Basel om zijn leven te beëindigen in zelfmoordkliniek Pegasos via een dodelijke injectie. Hij had 10.000 pond (zo'n 11.700 euro) overgeboekt naar de non-profit organisatie.

Hamilton had geen gediagnosticeerde lichamelijke of geestelijke ziekte, maar het lijkt erop dat alles volgens de Zwitserse wet gegaan is. Zijn familie waarschuwt nu in de Engelse media voor de 'cowboy kliniek', die niet zoals de bekendere Zwitserse Dignitas-kliniek werkt. Daar kunnen alleen terminale patiënten hulp krijgen bij zelfmoord, terwijl ze in het gezelschap zijn van een bekende.

Pas na veel aandringen van de familie Hamilton, de Metropolitan Police, het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en Interpol werd duidelijk wat er afgelopen zomer met hem gebeurd was. Een gefrustreerde politie-officier noemde 'het gebrek aan compassie en transparantie totaal onacceptabel', schrijft Daily Mail.

De familie heeft nog steeds de afscheidsbrieven die hij voor hen schreef, en zijn persoonlijke spullen, niet ontvangen. Ze kwamen pas te weten van zijn overlijden toen de politie zijn bankrekening onderzocht, en hun oog viel op de overschrijvingen naar Pegasos. Twee maanden na zijn dood stuurde de kliniek de as naar zijn ouders. De kliniek weigerde aanvankelijk verder contact met de familie, omdat hun advocaat dat had ontraden.