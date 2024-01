In 2023 ruim 43 miljoen boeken gekocht, hoogste aantal in 11 jaar

Nederlanders kochten vorig jaar ruim 43 miljoen boeken. Dit is het hoogste aantal in elf jaar tijd, maakte boekenkoepel CPNB donderdag bekend. Het aandeel van fysieke boeken liep iets terug ten opzichte van de verkoop van e-boeken, een daling met 0,3 procent. Opvallend is ook dat van Nederlandstalige boeken in alle genres minder werd verkocht. De grootste daler is de categorie hobby- en kookboeken, die met 6 procent afnam. De verkoop van Nederlandstalige fictie liep met 4 procent terug. Deze dalende trend voor Nederlandstalige boeken ziet de branche overigens al een aantal jaar. Tussen 2019 en 2023 liep de verkoop van Nederlandstalige fictie zelfs met 15 procent terug. CPNB-directeur Eveline Aendekerk noemt het "hoopvol om te zien dat er meer boeken zijn verkocht in Nederland en dat de omzet zelfs voor het negende jaar op rij groeit. Zeker ook omdat we dit jaar weer zien dat er in andere landen zoals Frankrijk, Engeland, Amerika en Duitsland minder boeken zijn verkocht." Zij merkt echter wel op dat het boekenvak de afgelopen jaren kampt met stevige kostenstijgingen. Dit komt door hoger arbeidsloon, stijgende energiekosten voor de boekwinkels en hogere huurprijzen. De CPNB zet er de komende jaren op in dat "Nederlanders jaarlijks minimaal één keer vaker hun favoriete boekhandel of bibliotheek binnenlopen voor een boek". Het aantal uitleningen in bibliotheken is in 2023 iets gedaald: in totaal werden er 50,6 miljoen fysieke boeken en luisterboeken uitgeleend, zo'n 1 procent minder dan in 2022. Wel werden er 7,8 miljoen digitale uitleningen gedaan via de onlinebibliotheek, wat een stijging is ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal e-boekuitleningen steeg met 4 procent, het aantal digitale luisterboekuitleningen steeg met 10 procent.