Italiaanse provincie wil acht bruine beren per jaar af gaan schieten

De regering van de Noord-Italiaanse provincie Trentino heeft een wetsvoorstel goedgekeurd die het afschieten van bruine beren in de semi-autonome Alpenregio mogelijk maakt. Het idee is om maximaal acht beren – twee mannetjes, twee vrouwtjes en vier jonge beren – per jaar te doden, omdat verschillende wandelaars door de wilde dieren zijn aangevallen, met een dode tot gevolg.

Snel ingrijpen

“Het doel is om de instrumenten te hebben om snel in te grijpen tegen beren en wolven om de veiligheid van de personen en de boerenbedrijven te waarborgen,” zei president van de provincie Maurizio Fugatti tijdens de presentatie van het wetsvoorstel.

Hij zegt dat de berenpopulatie wel op peil moet blijven, en wijst op een rapport van het Italiaanse onderzoeksinstituut voor milieu ISPRA, waarin staat dat het afschieten van acht beren per jaar de gehele populatie niet in gevaar zal brengen.

Populatie moet op peil blijven

De bruine beer werd zo'n 25 jaar geleden opnieuw geïntroduceerd in de bossen van Trentino. Inmiddels lopen er naar schatting ongeveer honderd volwassen beren rond in het bergachtige gebied. Vooral 2022 was een vruchtbaar jaar, met de geboorte van 25 jonge beren.

'Problematische' beren

De wet komt negen maanden na de dodelijke berenaanval op Andrea Papi (26), die afgelopen lente tijdens een hardlooprondje werd aangevallen door de toen zeventienjarige berin JJ4. Zij had drie jaar eerder ook al mensen aangevallen, maar die kunnen het gelukkig nog wél navertellen. De provincie gaf de opdracht JJ4 te vangen en af te maken, samen met twee andere 'problematische' beren, maar de rechter zette een streep door dit plan; vandaar het nieuwe wetsvoorstel.

'Ongrondwettelijk'

Dierenwelzijnsorganisaties zeggen dat de nieuwe wet geen oplossing biedt, ze noemen het zelfs ongrondwettelijk. “De provincie Trentino heeft niets gedaan om wandelaars en dieren te beschermen en denkt alleen in termen van afmaken, dat is tegen artikel 9 van de grondwet die de overheid verplicht de biodiversiteit te waarborgen”, verklaart de Organizzazione Internationale Protezione Animali. “We willen de provincie erop wijzen dat de beer een beschermde diersoort is en we zullen de strijd voortzetten via de geëigende kanalen.”