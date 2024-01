Zuid-Holland sluit gedwongen uitkoop boeren toch niet meer uit

Gedwongen uitkoop van boeren is niet langer onbespreekbaar in de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar legden GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA in hun coalitieakkoord vast dat er geen verplichte onteigening "ten behoeve van stikstofreductie" plaatsvindt. Mogelijk gaat dit in de komende jaren echter wel gebeuren voor de realisatie van natuur, om in 2027 te kunnen voldoen aan de Zuid-Hollandse opgave voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gedwongen onteigening wordt een optie in Zuid-Holland als Provinciale Staten binnenkort instemt met een voorstel van het college. Dat wil een volledige schadeloosstelling (een hogere vergoeding) kunnen bieden aan zo'n zeventig ondernemers die gezamenlijk bijna 300 hectare grond bezitten in zeven gebieden die volgens Zuid-Holland "cruciaal" zijn om te kunnen voldoen aan de NNN-opgave. Het gaat om gebieden in de gemeenten Alblasserdam, Molenlanden, Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee en Zuidplas. Het uitkopen van boeren ligt vooral gevoelig bij coalitiepartij BBB, die hier fel op tegen is. Toch steunt BBB volgens fractievoorzitter Hans Veentjer het voorstel. "Wij willen de beste regeling voor onze boeren en daarvoor is dit besluit helaas nodig. De enige reden om nu voor te stemmen, is dat hiermee een ruimhartigere vergoeding mogelijk wordt voor de boeren die toch al wilden stoppen."