Israëlische troepen doden Gazanen tijdens voedseldistributie

Minstens 20 Palestijnen zijn donderdagmiddag gedood toen het Israëlische leger een lange rij mensen aanviel die op voedselhulp wachtten in het noorden van Gaza-Stad, meldt Al Jazeera. De Israëli's schoten volgens ooggetuigen vanuit tanks. Er vielen naar schatting 150 gewonden. De gewonden werden naar het Al Shifaziekenhuis in Gaza-Stad gebracht, waar ze bij gebrek aan ziekenhuisbedden op de grond werden behandeld, aldus Al Jazeera. De zender toonde beelden van hordes voornamelijk jonge Palestijnen die op de vlucht waren voor de aanvallen, evenals interviews met ooggetuigen. Directeur Thomas White van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) zei tegen Al Jazeera dat Israël het "bijna onmogelijk" maakt om hulp te bezorgen ten noorden van Rafah, een stad in het zuiden van de Gazastrook. "Onze verzoeken voor een veilige doorgang naar het noorden worden in grote meerderheid geweigerd. De aanval die we vandaag gezien hebben maakt het leveren van hulp nog moeilijker." Het Israëlische leger zegt een onderzoek uit te voeren naar de aanval, aldus Al Jazeera.