Alabama voert ondanks oproep VN executie met stikstof uit

De Amerikaanse staat Alabama heeft de 58-jarige Kenneth Smith geëxecuteerd door middel van stikstof, meldt gouverneur Kay Ivey. Alabama is de eerste staat in het land die op die manier een executie heeft uitgevoerd. De zuidelijke staat beschrijft de methode als "de meest pijnloze en humane executiemethode die de mens kent". De terdoodveroordeelde krijgt een masker op waardoor hij vergast wordt met stikstof, een gas dat op zichzelf niet giftig is, maar dat dodelijk is doordat het de zuurstof vervangt. De Verenigde Naties hebben de methode omschreven als marteling, omdat er zeer pijnlijke complicaties bij kunnen optreden. De mensenrechtencommissaris riep vorige week nog op om van de executiemethode af te zien. Woensdag had het Amerikaanse Hooggerechtshof geoordeeld dat Alabama stikstof mag gebruiken bij executies. De terdoodveroordeelde Smith wachtte al sinds 1989 op zijn doodstraf, maar overleefde ook al eens een executie. In 2022 kreeg hij een dodelijke injectie, maar toen lukte het de gevangenismedewerkers niet om die in zijn ader te krijgen.