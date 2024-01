Rusland verlengt voorarrest Amerikaanse journalist om spionage

- Een Russische rechtbank in Moskou heeft het voorarrest van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich met nog eens twee maanden verlengd, tot 30 maart. De verslaggever van de Wall Street Journal (WSJ) wordt beschuldigd van spionage. Hij zit al tien maanden vast. Zijn advocaten verwerpen de aantijgingen. De Amerikaanse regering noemde de arrestatie onacceptabel. Gershkovich is de in Amerika geboren zoon van emigranten uit de Sovjet-Unie. Hij leerde Russisch van zijn ouders en maakte carrière gericht op de regio, aldus WSJ.