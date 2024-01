Doe wat zout in je thee

Zout maakt thee lekkerder.

Volgens een onderzoek kan het toevoegen van een snufje zout aan je thee de bittere smaak verminderen. Onze smaakpapillen worden met een beetje zout erbij actiever. Het is echter belangrijk om niet te veel zout te gebruiken, omdat dit schadelijk kan zijn voor je lichaam. Een snufje zout in je thee kan echter geen kwaad en kan de smaak van je thee verbeteren. De hoeveelheid zout die je moet toevoegen is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Begin met een klein snufje en voeg meer toe als je dat nodig vindt. Probeer het eens uit!