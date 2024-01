Zuid-Afrika ziet uitspraak ICJ-hof over Israël als overwinning

In Zuid-Afrika is verheugd gereageerd op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen Israël. De zaak was door de Zuid-Afrikaanse regering aangespannen uit vrees voor een genocide in de Palestijnse Gazastrook. De regering noemde de uitkomst een "beslissende overwinning" voor de internationale rechtsorde. Op verzoek van Zuid-Afrika moet Israël maatregelen nemen, zodat zijn militaire operaties in Gaza de burgerbevolking sparen. Zuid-Afrika bedankte het hof verder voor de snelle beslissing. De leiders van de regeringspartij ANC verzamelden zich op een congres in de buurt van Johannesburg om zichzelf te feliciteren met de uitspraak. Ze vielen elkaar in de armen, was live op televisie te zien. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die een Palestijnse sjaal droeg, omhelsde hooggeplaatste leden van de regering. De ANC-leiders begonnen toen te dansen en zongen een hymne uit de strijd tegen de apartheid.