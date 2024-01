UNRWA onderzoekt eigen medewerkers voor hulp bij aanval 7 oktober

De organisatie van de Verenigde Naties voor Palestijnse Vluchtelingen is een onderzoek begonnen naar twaalf eigen medewerkers omdat ze mogelijk hebben geholpen bij de aanvallen op Israël op 7 oktober. Philippe Lazzarini, de baas van de VN-organisatie, zegt informatie van de Israëlische autoriteiten te hebben gekregen over "de vermeende betrokkenheid van enkele UNRWA-medewerkers bij de gruwelijke aanvallen". Volgens Lazzarini zijn de contracten van de twaalf verdachten meteen beëindigd. Het is niet duidelijk welke rol ze zouden hebben gespeeld bij de operatie van Hamas op 7 oktober. Die dag werden zo'n 1140 mensen gedood, 250 mensen gegijzeld en zijn vrouwen verkracht door Hamas. Het was het startschot van de oorlog die nu bijna vier maanden duurt. Israël reageerde met grootschalige bombardementen en een inval in de Gazastrook. Volgens de Palestijnen zijn sindsdien meer dan 26.000 mensen gedood. De Verenigde Staten zeggen bezorgd te zijn over de beschuldigingen tegen het UNRWA-personeel en hebben de financiering van de VN-organisatie tijdelijk stopgezet. UNRWA levert humanitaire hulp aan Palestijnse vluchtelingen in Gaza en vangt veel mensen in het gebied op. Sinds 7 oktober is vrijwel de gehele bevolking op de vlucht geslagen.