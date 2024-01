Brandstichter animatiestudio Japan aanvaardt doodstraf

De man die eerder deze week werd veroordeeld tot de doodstraf voor brandstichting in een Japanse animatiestudio, aanvaardt zijn straf. Dat heeft hij laten weten in een interview aan lokale media. De 45-jarige Shinji Aoba stichtte in 2019 brand in Kyoto Animation. 36 mensen kwamen om, nog eens 32 slachtoffers liepen verwondingen op. Zijn advocaten, die eerder stelden dat hij onschuldig was omdat hij een psychische stoornis heeft, gingen vrijdag in beroep tegen het vonnis. Maar Aoba zegt zaterdag in een interview met de krant Asahi Shimbun dat hij zijn straf accepteert. De reden dat hij er toch tegen in beroep gaat is "omdat ik me niet zou kunnen uitspreken als ik niet doorging met de rechtszaak". Hij zegt dat "er nog een paar dingen zijn die ik achter wil laten voor anderen". Aoba kwam volgens zijn aanklagers tot zijn daad omdat hij ervan overtuigd was dat de studio, bij fans beter bekend als KyoAni, een idee voor een anime van hem had gestolen. Hij raakte zelf zwaargewond bij het voorval, liep brandwonden op over 90 procent van zijn lichaam en kwam pas weken na de brand weer bij bewustzijn. In Japan wordt de doodstraf alleen opgelegd bij moordzaken met meerdere slachtoffers. Op dit moment zitten meer dan honderd mensen in een dodencel. De laatste keer dat iemand werd geëxecuteerd was in 2022.