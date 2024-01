Woede om schrappen Holocaustlezingen Hogeschool Utrecht

Op de vooravond van Holocaust Memorial Day heeft de Hogeschool Utrecht (HU) voorlopig een streep gezet door een lezingenreeks over de Holocaust en antisemitisme. Betrokkenen zijn verbijsterd. "Schokkend, stuitend, bizar." Dat meldt De Telegraaf.

De lezingenreeks over de Jodenvervolging zou op 7 februari beginnen, maar de reeks van acht colleges wordt uitgesteld. Voor onbepaalde tijd, zegt een woordvoerder van de Hogeschool Utrecht. "Wij willen namelijk een diverse en gebalanceerde dialoog faciliteren rond dit onderwerp. We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna in breder perspectief te plaatsen, met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen." Hij kan geen zekerheid geven dat de reeks later wel doorgaat. "Maar daar werken we wel aan."