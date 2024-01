Rutte waarschuwt voor oplaaiend antisemitisme

De discussie over de oorlog in Gaza moet niet worden vermengd met de herdenking van de jodenvervolging, zei premier Mark Rutte vandaag bij de Nationale Holocaustherdenking. Hij waarschuwt dat de term 'Nooit meer Auschwitz' een holle frase dreigt te worden en wees op de oplaaiende jodenhaat in Nederland.

Wederom dreiging en onveiligheid

“Mensen voelen zich onveilig. Weer die dreiging. Weer het schurende gevoel van over je schouder moeten kijken”, aldus Rutte, die stilstond bij de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 toen naar schatting 1300 burgers en soldaten op beestachtige wijze werden vermoord.

“De Joodse wereldgemeenschap werd voor de zoveelste keer in de geschiedenis geconfronteerd met een doelbewuste en geregisseerde moordpartij. Met gijzeling, verkrachting en verminking als de meest smerige wapens om angst en terreur te zaaien”, vertelde hij.

6 miljoen Holocaust-slachtoffers

De premier vindt dat het gesprek over de situatie in Gaza, en de vele duizenden burgerslachtoffers aldaar, alle dagen moet worden gevoerd. “Maar niet vandaag. Niet op de dag dat we de 6 miljoen slachtoffers van de holocaust herdenken. Vandaag staan we stil bij het afschuwelijke lot van meer dan 100.000 Joodse Nederlanders en ruim 200 Nederlandse Roma en Sinti die werden vermoord om wie zij waren.”

Ook burgemeester Femke Halsema in Amsterdam benoemt de oplaaiende jodenhaat sinds 7 oktober. “We dachten de les van Auschwitz begrepen te hebben. De volkerenmoord op joden, Roma en Sinti is met niets in de geschiedenis te vergelijking. Wie dat bagatelliseert, kan geen anti-racist zijn.”