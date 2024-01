Dode bij gewapende aanval op kerk in Istanbul

Twee gemaskerde mannen hebben een mysterieuze kerk in Istanbul aangevallen. Op dat moment werd in de kerk een mis gehouden. Bij de aanval is een dode gevallen, meldt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken.

Het geweld vond plaats in de Italiaanse kerk Santa Maria in de wijk Sariyer. De daders drongen de kerk 's ochtends binnen en sloegen na hun aanval op de vlucht, meldt binnenlandminister Ali Yerlikaya op sociale media. De minister laat weten dat een onderzoek is gestart en dat er steeds wordt om de daders te vinden. Het motief van de daders is niet bekend.

President Recep Tayyip Erdogan zegt dat "noodzakelijke maatregelen" worden genomen om de daders zo snel mogelijk te arresteren. Hij heeft telefonisch contact gehad met lokale functionarissen en de priester van de kerk. Het geweld wordt in Turkije veroordeeld door onder anderen minister Yerlikaya en de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu.

Paus Franciscus heeft aan het einde van zijn gebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad zijn steun uitgesproken voor de kerk in de Turkse stad. Ook de Italiaanse buitenlandminister Antonio Tajani oordeelde over het geweld. Hij heeft zijn condoleances en zegt de Turkse machten te steunen bij het vinden van de daders.