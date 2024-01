Man (39) aangehouden na zwaar ongeluk op A28 bij Staphorst

De politie heeft zondag een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden naar aanleiding van een zwaar ongeluk op de A28 bij Staphorst een dag eerder. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door RTV Oost. Volgens een woordvoerster testte de man bij een drugstest positief op THC, een van de werkzame stoffen in cannabis. Het ongeluk vond zaterdagmiddag rond 16.30 uur plaats. Meerdere voertuigen waren bij het ongeval betrokken. Twee mensen raakten zwaargewond, doordat de auto waarin ze zaten over de kop sloeg. Ook liepen meerdere mensen lichte verwondingen op. Door het ongeluk was de weg richting het noorden urenlang dicht tussen Staphorst en De Wijk. De politie kan zondag nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeluk. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog, aldus de woordvoerster. Het Openbaar Ministerie besluit op een later moment of de verdachte strafrechtelijk vervolgd wordt.