Autoriteiten raden Parijzenaars aan niet de weg op te gaan

De mensen in en rond Parijs kunnen maandag maar beter niet met de auto op pad gaan. Dit advies komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Parijse politie. Boeren hebben blokkades aangekondigd op de voornaamste autosnelwegen rond Parijs uit protest tegen het landbouwbeleid van de regering. Volgens de planning van de boerenorganisaties worden zeven autosnelwegen geblokkeerd, inclusief de A1 naar het noorden, de A4 naar de Elzas, de A5 richting Bourgondië en de A13 richting Normandië in beide richtingen. De blokkades buiten de stad zouden een week volgehouden worden. De politie heeft 15.000 man op de been gebracht, vooral om te voorkomen dat de betogende boeren naar de hoofdstad zelf trekken, melden Franse media. De blokkades zouden om 14.00 uur beginnen. Op de A13 was er in de morgen al ernstige verkeershinder bij Parijs door betogende taxichauffeurs die er heel langzaam rijden. Ook blokkeren taxichauffeurs in de ochtend de luchthaven van Toulouse. Hier gaat hier om een conflict over nieuwe regelgeving voor de sector die volgens de taxichauffeurs hun bestaan bedreigt.