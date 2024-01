De gebarentaal van motorrijders: Zwaaien met links en schoppen met rechts

De motorrijder is een kleurrijke verschijning op de openbare weg. Ze hebben hun eigen gebarentaal, en dit kan nog wel eens voor wat onduidelijkheid zorgen bij automobilisten. Niet elke groet of dankgebaar wordt begrepen, andere weggebruikers kunnen er zelfs iets kwaads in zien. Daarom voor de niet-kenners: een rondje gebarentaal op de tweewieler.

Volg mij: Linkerarm recht omhoog vanaf de schouder, handpalm naar voren.

Versnellen: Linkerarm gestrekt omlaag en horizontaal bewegen, handpalm omhoog.

Vertragen: Linkerarm gestrekt horizontaal opzij en naar beneden bewegen, handpalm omlaag.

Knipperlicht uitdoen: Linkerarm gestrekt schuin naar beneden, handpalm naar voren, hand openen en sluiten.

Let op, gevaar : Gevaar links: wijs met linkerhand naar de weg. Gevaar rechts: wijs met rechterbeen.

Ook waarschuwing voor gevaar (bijvoorbeeld een ongeluk of naderende file): linkerarm zijwaarts heen en weer bewegen.

Naar de kant: Linkerarm uitgestrekt, in horizontale vlak naar rechts bewegen.

Harley-groet

Motorrijders groeten elkaar vaak door hun linkerhand even op te steken, waarbij ze er soms een V-teken bij geven. In de jaren zeventig werd deze 'bikersgroet' – ook wel Harley- of cruiser-groet – bedacht door de bekende motorcoureur Barry Sheene. De linkerarm wordt neerwaarts gericht onder een hoek van 45 graden met de handpalm in de richting van de tegenligger en één of meerdere vingers gestrekt.

Trapgebaar

Krijg je als automobilist een trapgebaar voor je kiezen van een motorrijder, dan kan dat intimiderend overkomen, maar niets is minder waar. Wanneer een motorrijder tussen een file doorrijdt, bedankt hij andere weggebruikers met een trapgebaar, omdat ze niet altijd veilig een hand van het stuur kunnen halen.

Gassen met rechterhand

Ook als ze voor het rode licht staan en de koppeling hebben ingeknepen, kiezen ze ook vaak voor het trapgebaar met rechts. Groeten, bedankjes en andere communicatie wordt meestal met de linkerarm en rechtervoet uitgevoerd, omdat de gashendel met de rechterhand wordt bediend.