Vakantietrend: Off-grid met de camper in plaats van horeca en entertainment

De hedendaagse vakantieganger verlangt steeds vaker naar rust, natuur en zelfvoorzienendheid. Veel mensen rijden dan ook met de camper door de adembenemende natuur in Noorwegen, Zweden of Schotland. Ver weg van de drukte en wifi-signalen.

“Vakantiegangers snakken ernaar helemaal offline te zijn”, legt Adriaan Hogervorst van camperdeelplatform Goboony uit in De Telegraaf. “Dat loskoppelen is belangrijk. Velen van hen zeggen dat ze soms een vakantie nodig hebben ná hun vakantie. Ze willen een camper pakken om te onthaasten.”

Goboony deed onderzoek naar boekingsgedrag onder duizenden leden, waaruit blijkt dat ze geen behoefte hebben aan wifi tijdens hun vakantie en er ook niet happig op zijn om hun locatie te willen delen. “Want voor je het weet, komen volgers dankzij die mooie plaatjes op sociale media op ’jouw’ geheime plekje af”, zegt Hogervorst.

“Veel mensen begonnen in de coronatijd met buitenhobby’s als wandelen, fietsen en vogels kijken. Dat kan bij uitstek worden gecombineerd met rondtrekken met een camper. Dan hoef je niet steeds hetzelfde rondje te maken. Tijdens een vakantie in een hotel is de natuur een stuk verder verwijderd.”

Scandinavië en Schotland zijn hot

Mensen willen ver weg blijven van restaurants en amusement, zelfs van zwembaden. “We merken vooral dat de ’oude’ top-drie van populairste vakantielanden waar Frankrijk en Duitsland in stonden, wordt voorbijgestreefd door Noorwegen en Zweden.”

Wildkamperen is daar nog op veel plekken toegestaan. Ook in Schotland geldt 'the right to roam', wat betekent dat je in principe overal mag lopen én kamperen. “Ook Denemarken en Schotland zijn de afgelopen twee jaar steeds populairder geworden”, besluit Hogervorst.