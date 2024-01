Kinderporno verdachte zaak-Gino niet onderzocht door fout politie

Door een menselijke fout heeft de politie-eenheid Limburg in 2021 de kinderporno die op de telefoon van Donny M. stond, niet nader onderzocht. Dat blijkt uit een oriënterend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Donny M. wordt verdacht van het seksueel misbruiken en doden van de 9-jarige Gino in juni 2022. Zijn telefoon was anderhalf jaar daarvoor door de politie in beslag genomen, omdat hij verdachte was van een vuurwerkincident.

Toen de kinderporno werd ontdekt, heeft het basisteam van de politie Limburg de telefoon overgedragen aan het team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme (TBKK), maar daarbij zijn geen afspraken gemaakt over de registratie ervan. Daardoor was de zaak voor het TBKK niet zichtbaar in het systeem.

De kinderporno stond wel vermeld in de digitale documenten over het vuurwerkincident waarbij de telefoon in beslag was genomen. Maar na afhandeling van deze zaak verdween de kinderporno automatisch van de werklijsten, inclusief de aantekeningen die erover waren gemaakt.

De telefoon zelf lag nog wel bij het TBKK, maar die is aan de aandacht ontsnapt. Volgens de politie Limburg kwam dat door de drukke tijd waarin de telefoon binnenkwam. Het team dat opsporingszaken behandelt, moest in die tijd ook de straat op om ervoor te zorgen dat mensen zich hielden aan de toen geldende avondklok om corona, schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De politie-eenheid Limburg heeft het werkproces volgens de inspectie inmiddels aangepast om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. Daarom is nader onderzoek door de inspectie niet nodig.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Donny M. vindt naar verwachting na de zomer plaats, mogelijk in september of oktober. De 9-jarige Gino verdween op 1 juni 2022 tijdens het buitenspelen in Kerkrade, waar hij logeerde bij zijn zus. Drie dagen later arresteerde de politie M. in zijn woning in Geleen en vond daarna op diens aanwijzing het levenloze lichaam van Gino.