Instroom minderjarige asielzoekers in 2023 hoog en blijft stijgen

De instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) is vorig jaar gestegen met 38 procent in vergelijking met 2022. In dat jaar dienden 4207 jonge asielzoekers onder de 18 jaar een eerste aanvraag in, tegenover 5804 in 2023. De afgelopen maanden is vooral een forse stijging te zien van het aantal amv's jonger dan 15 jaar, schrijft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een Kamerbrief. Hij verwacht dat de hogere instroom van amv's dit jaar zal doorzetten.

De stijging komt voor het merendeel door amv's uit Syrië, daarna volgen jonge asielzoekers uit Eritrea en Somalië. De opvang van amv's is al enige tijd een groot probleem en baart Van der Burg grote zorgen. De jonge asielzoekers, veelal jongens, hebben meer begeleiding nodig dan volwassen asielzoekers. Voor hen is daarom kleinschalige opvang bedacht, maar daarvan zijn veel te weinig plekken. Van der Burg meldt dat geen amv of kind buiten de opvang hoeft te slapen, maar tegelijk noemt hij de kwaliteit en faciliteiten voor de opvang van amv's "schrijnend".

Kinderen onder de 15 jaar worden in de regel door voogdij-instelling Nidos in een opvanggezin geplaatst. Maar door de forse groei van het aantal zeer jonge amv's kunnen zij nu ook terechtkomen in locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), aldus Van der Burg.