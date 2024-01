Voor het eerst sinds 2009 aanval haai in haven Sydney

Voor het eerst sinds 2009 is in de haven van Sydney een persoon aangevallen door een haai. Volgens The Sydney Morning Herald is het slachtoffer een 29-jarige vrouw. Zij raakte ernstig gewond nadat zij in haar been gebeten werd door een stierhaai. Het incident gebeurde maandagavond in Elizabeth Bay, op nog geen twee kilometer van het iconische Sydney Opera House.

Hoewel haaien veel voorkomen voor de kust van Australië, zijn aanvallen in de haven van de miljoenenstad zeldzaam. In 2009 werd een duiker in zijn arm en been gebeten, ook door een stierhaai. Het laatste bekende incident daarvoor was in 1963. Bewoners van de baai spreken tegen de Australische krant van een "surrealistisch" tafereel. Het slachtoffer zwom vlak bij de kust toen de haai toesloeg en haar in haar rechterbeen beet. Een dierenarts die in de buurt woont, legde een knelverband aan en wordt in Australische media geprezen als een "heldin". Het slachtoffer wordt dinsdag geopereerd. Haaienexpert Amy Smoothey zegt tegen ABC News dat er geen bewijs is dat het aantal stierhaaien in de haven van Sydney toeneemt. De stierhaaien verblijven normaliter in water dat warmer is dan 20 graden en in januari en februari worden ze vaker gesignaleerd in de haven. Opwarmend zeewater zou er mogelijk wel voor kunnen zorgen dat de dieren langer in de buurt van Sydney verblijven dan "tien tot vijftien jaar geleden", aldus Smoothey.