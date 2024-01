Eerste mens ontvangt hersenimplantaat van bedrijf Musk

Voor het eerst heeft een mens een hersenimplantaat ingebracht gekregen van het bedrijf Neuralink van Elon Musk. De oprichter van de start-up meldde de mijlpaal in de nacht van maandag op dinsdag zelf op X. Het implantaat is op zondag geplaatst en de eerste tekenen zijn volgens Musk "veelbelovend". Met Neuralink wil Musk het brein rechtstreeks laten communiceren met een computer. Het bedrijf probeert volgens de miljardair met die technologie verlamde mensen in staat te stellen hun spieren weer te bewegen en mensen die blind zijn geworden hun zicht terug te geven. Details over de persoon die het implantaat ontving, gaf Musk niet prijs. Neuralink wil vooralsnog ook niet reageren op vragen van Amerikaanse media. Neuralink bestaat sinds 2016. De medische toezichthouder FDA gaf het bedrijf vorig jaar toestemming om de technologie te testen op mensen. Neuralink wil de implantaten uiteindelijk ook gebruiken om mensen met ziektes als ALS en Parkinson of slachtoffers van een beroerte te helpen met communicatie.