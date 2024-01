Rijken leven in ons land 8 jaar langer

Hogeropgeleiden worden gemiddeld vijf jaar ouder en leven bovendien veertien jaar langer in goede gezondheid, dan lageropgeleiden. Als je kijkt naar inkomen, zijn de verschillen nog groter: de twintig procent meest rijke mensen in Nederland leven ruim acht jaar langer en 24 jaar langer in goede gezondheid in vergelijking met de twintig procent armste Nederlanders.

Overheidsbeleid om gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen heeft dus niets opgeleverd. Al tientallen jaren wordt geprobeerd die kloof te dichten, maar dat is niet gelukt. Sterker nog, als er niets gebeurt, nemen de verschillen verder toe. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan het demissionaire kabinet.

De belangrijkste aanbevelingen zijn: