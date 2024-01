VN: stop ‘onwettig’ doden Palestijnen op Westelijke Jordaanoever

Het "onwettige doden van Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever" door Israëlische troepen moet "onmiddellijk eindigen", zo heeft het mensenrechtenbureau van de VN verklaard. Het VN-orgaan kwam met die verklaring in de nasleep van wat het omschreef als de "geplande buitengerechtelijke executie" van drie Palestijnse mannen, dinsdag in het Ibn Sina-ziekenhuis in de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever.

Dinsdag doodden undercover Israëliërs "een 18-jarige in zijn ziekenhuisbed", waar hij "half verlamd" lag en behandeld werd na een Israëlische luchtaanval in oktober. De Israëli's doodden ook de 23-jarige broer van de patiënt en een 27-jarige man, aldus het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

Het Israëlische leger zei dat zijn troepen de mannen hadden "geneutraliseerd", die zich in het ziekenhuis schuilhielden omdat zij tot een "terroristische cel van Hamas" behoorden. Op door onder meer Al Jazeera verspreide beelden was te zien hoe gewapende, als medici verklede Israëli's door de gangen van het ziekenhuis liepen.

Verantwoordelijkheid

Het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten zei sinds 7 oktober een toename te hebben gedocumenteerd in het aantal dodelijke Israëlische aanvallen op de bezette Westelijke Jordaanoever en zei dat Israël "verantwoordelijkheid moet afleggen voor al het onwettige gebruik van geweld" dat er door zijn strijdkrachten wordt gepleegd.

Volgens de VN zijn sinds 7 oktober 357 mensen omgekomen door Israëlisch geweld op de Westelijke Jordaanoever. In dezelfde periode werden er ook acht Israëlische kolonisten gedood, aldus de VN.

