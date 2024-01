Moeder met doodzieke zoon urenlang in file vanwege boerenprotesten: “Laat ons door!”

De Belgische Deborah Olie (41) belde gisterochtend geëmotioneerd naar de JOE-radiostudio, toen DJ's Sven en Anke spraken over verkeersproblemen vanwege het boerenprotest bij onze zuiderburen. “Ik probeer met mijn kind met kanker zo snel mogelijk in het ziekenhuis te geraken, maar door hen lukt dat niet.”

Haar doodzieke zoon Rayen (14) werd om 10 uur in het Prinses Maxima-ziekenhuis in Utrecht verwacht voor een reeks onderzoeken, die nodig zijn om zo snel mogelijk te kunnen starten met een experimentele behandeling van zijn acute myeloïde leukemie, schrijft HLN.

Wegblokkades door boeren

“Een uur later op kantoor aankomen is niet leuk, maar ik ben op weg om op tijd met mijn kind met kanker in het ziekenhuis te geraken. Ik heb hier geen begrip voor. Als je hoort dat er een vrouw boeren aanvalt aan het Sportpaleis, dan is dat een mama van een kindje met kanker”, zegt ze op JOE.

Ze stond al een uur in de file in Antwerpen toen ze inbelde. Later op de ochtend sprak ze weer met de media: “Sinds ik op de radio was, lijkt het vlotter te gaan. Ik hoop dat de boeren mijn oproep gehoord hebben en ons doorlaten.”