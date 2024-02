De meest onfeilbare manier om vis te koken? De magnetron

Sinds de introductie voor privégebruik als de ‘ wetenschappelijke oven ’ in 1967 is de magnetron vrijwel alomtegenwoordig geworden, schrijft de kookredactie van de New York Times.

En hoewel het lange tijd gedegradeerd is tot het opwarmen van restjes en het maken van popcorn, is het onmiskenbaar de meest onbezongen methode om verse vis te bereiden, vooral zalm . Na een korte leercurve is het feilloos: voeg zalm, water en zout toe aan een magnetronbestendige schaal, dek af, kook gedurende 3 of 4 minuten en laat het even lang rusten. Wat tevoorschijn komt zijn boterachtige, schilferige filets, rijk aan smaak, die geen olie of rommelige schoonmaak nodig hebben, met een druk op een paar knoppen.

Van begin tot eind duurt het ongeveer 10 minuten. Je kunt water vervangen door wijn of bouillon, of kruiden of aromaten in de vloeistof gooien. Kost geen extra tijd. Of je dat lekkerder vindt moet je uitproberen.

Magnetrons zijn zeer geschikt voor het bereiden van vis, omdat het natuurlijke watergehalte van vissen de elektromagnetische golven van het apparaat absorbeert. In tegenstelling tot conventionele ovenwarmte, die de luchttemperatuur rondom het voedsel verhoogt, houdt een magnetron de lucht koel en genereert hij warmte in het voedsel door trillingen van watermoleculen. Omdat door deze interne beweging water verdampt, is het afdekken van het voedsel met een deksel essentieel om het vocht te behouden.