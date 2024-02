Rapport over sociale veiligheid bij NPO wordt gepresenteerd

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn presenteert donderdagochtend het rapport over de sociale veiligheid bij de publieke omroep. Het onderzoek werd ingesteld nadat de Volkskrant in 2022 een artikel had gepubliceerd over vermeend grensoverschrijdend gedrag door Matthijs van Nieuwkerk en de werkcultuur bij het programma De Wereld Draait Door. De presentatie start om 10.30 uur en is via de website van de commissie te volgen. Het onderzoek werd na de komst van het Volkskrantartikel uitgebreid, omdat er meerdere meldingen binnenkwamen over de publieke omroep. De commerciële omroepen, Talpa en RTL, zijn niet meegenomen in het onderzoek. De commissie voerde gesprekken met zo'n tweehonderd mensen. Daarnaast hebben 2500 mensen een vragenlijst ingevuld. De commissie liet dinsdag weten dat de medewerkers met wie is gesproken anoniem blijven.