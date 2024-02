De verhalen over Van Nieuwkerk worden concreter en akeliger

Het duurde een paar uur na de presentatie van het rapport-Van Rhijn voor duidelijk was wat de concrete beschuldigingen tegen Matthijs van Nieuwkerk zijn. En naarmate de uren verstrijken wordt het steeds erger. Het blijkt - volgens de directie van de VARA - Van Nieuwkerk te zijn die mensen fysiek belaagde, op de grond gooide, over de tafel trok, sloeg.

En het bed in de kamer van Van Nieuwkerk op de redactie was er ook niet voor niets. Het is ook Van Nieuwkerk die vond dat een redactrice weg moest toen de seksuele relatie tussen haar en Van Nieuwkerk voorbij was. De redactrice kreeg bij haar vertrek 20.000 euro smartengeld. Er is sprake van meerdere affaires tussen Van Nieuwkerk en ondergeschikten. Details daarvan gaan de komende tijd zonder twijfel uitlekken.

Van Nieuwkerk ontkent het allemaal: 'Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan seksueel of fysiek grensoverschrijdend gedrag.'