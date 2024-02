Trudeau veroordeelt aanval op Canadese moskee

De Canadese premier Justin Trudeau heeft donderdag de aanval op een moskee in de stad Mississauga in de Canadese provincie Ontario veroordeeld. De aanval wordt aangemerkt als haatmisdrijf. Volgens de politie werden twee stenen door het raam van de moskee gegooid. Dit gebeurde zondag, aan de vooravond van de nationale herdenking van een aanslag op een moskee in 2017 in Quebec. Daarbij kwamen toen zes mensen om het leven. Bij het incident zondag raakte niemand gewond, meldde de Canadese nieuwszender CBC News. "Islamofobie hoort in geen enkele van onze gemeenschappen thuis", zei Trudeau op X. Hij noemde de aanval op de moskee in Mississauga "laf, verontrustend en onaanvaardbaar". "Ik veroordeel hem in de sterkst mogelijke bewoordingen", zei hij. In november meldden de autoriteiten in Toronto dat het aantal antisemitische en anti-islamitische haatmisdrijven in de grootste stad van Canada aanzienlijk was gestegen, sinds het uitbreken van de Gaza-oorlog.