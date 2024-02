Aantal mensen met kanker loopt op, maar dat is geen verrassing

In het afgelopen jaar is bij 128.000 nieuwe patiënten kanker vastgesteld, 2000 meer dan in 2022. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) was deze stijging te verwachten gezien de bevolkingstoename en vergrijzing. Op dit moment, aan de vooravond van Wereldkankerdag op 4 februari, kampen ruim 900.000 mensen in ons land met kanker. Er is volgens het IKNL veel variatie in stadia waarin de ziekte wordt geconstateerd. Het stadium bepaalt in grote lijnen de aanpak en zegt ook veel over de kans van overleven. Kanker van de schildklier en het baarmoederlichaam en ook melanomen bijvoorbeeld worden vaak (in ongeveer 70 procent van de gevallen) in een gunstig stadium ontdekt. Bij kanker van de borst, baarmoederhals, prostaat en nier is dat ongeveer in de helft van de gevallen. Bij kanker van de slokdarm, maag, galwegen en alvleesklier is er maar in ongeveer 10 procent van de gevallen een constatering in een gunstig stadium. De bevolkingsonderzoeken naar borst- en darmkanker hebben het aandeel vroegere diagnoses van deze aandoeningen verhoogd. Bij borstkanker steeg het aandeel gunstige stadia van 28 procent eind jaren 80 naar 45 procent in 2022. Bij darmkanker ging het van 19 naar 25 procent.