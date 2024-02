Waanzin: TikTokkers staan urenlang in de rij voor peperdure stroopwafels en bak friet in Amsterdam

Wat gaat er om in het hoofd van een TikTokker? De halve wereld scrollt tegenwoordig de hele dag door filmpjes op het Chinese platform. En dat levert logischerwijs virals op, bijvoorbeeld over eettentjes waar je geweest moet zijn. We zien bizarre taferelen in de straten van Amsterdam, waar horden mensen urenlang in de rij staan voor een veel te dure stroopwafel of bak friet.

Fascinerend fenomeen

Bekijk hieronder hoe de socialmediaschaapjes geduldig richting Van Wonderen Stroopwafels aan de Kalverstraat slenteren – terwijl ze continu naar hun smartphone aan het staren zijn. Dit alles om 13(!) euro af te mogen rekenen voor een stroopwafel. Dat staat gelijk aan 71 stroopwafels bij de LIDL, winnaar van de AD Stroopwafeltest.

Ook Fabel Friet in de Runstraat wordt overlopen door toeristen en andere TikTokkers. Klanten worden zelfs bekogeld met waterballonnen vanwege frustratie over het toegenomen toerisme in Amsterdam, zeggen de eigenaren tegen Het Parool. Vooral het frietje met truffelsaus en Parmezaanse kaas is een wereldwijde hit op TikTok en staat online vaak vermeld in lijstjes met Amsterdamse hotspots.

De wereld is gek geworden… pic.twitter.com/zLv6P3SCL7 — @Ton ten Heerde (@antonkarel10) January 28, 2024