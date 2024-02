Politie haalt auto van de weg: 27 jaar geen apk-keuring gehad

Een Gelderse bestuurder heeft het voor elkaar gekregen om bijna drie decennia lang rond te rijden in een ongekeurde auto. Wijkagent Martin Bekkenk van het Gelderse Asperen en Heukelum controleerde het voertuig tijdens zijn ronde en ontdekte dat er 27 jaar geen apk-keuring was uitgevoerd op de auto.

Zonder apk mag een auto niet de weg op, zelfs niet geparkeerd. Volgens Omroep gld heeft de bestuurder een boete van 160 euro gekregen voor de overtreding, een schijntje als je bedenkt hoeveel garagekosten de man sinds 1997 heeft uitgespaard.

Normaal gesproken volgt automatisch een waarschuwing en daarna een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bij het uitblijven van de wettelijk vereiste controle. Het is onduidelijk waarom de auto zo lang onder de radar kon blijven.

Alleen voor auto's die ouder zijn dan vijftig jaar geldt een vrijstelling, maar daar was deze wagen niet oud genoeg voor. Of de auto al die tijd dezelfde eigenaar had, is niet bekendgemaakt.