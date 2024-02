Als je een goede arts zoekt, vertrouw dan vooral niet op de negens en tienen van de Zorgkaart

ZorgkaartNederland is een platform dat in 2009 is opgericht door de Patiëntenfederatie Nederland met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren en patiënten te helpen bij het maken van keuzes in de zorg. Het is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg en wordt door zowel patiënten als zorgverzekeraars gebruikt als een bron van informatie. Bedoeling was dat je op die kaart kunt zien welke arts goed is en welke slechter.

Echter, uit data-onderzoek van het Financieele Dagblad (FD) blijkt dat er relatief weinig reviews op ZorgkaartNederland staan en dat de gemiddelde scores extreem hoog zijn. Bovendien is gebleken dat het eenvoudig is om de scores te manipuleren door het plaatsen van neppe reviews. Dit roept vragen op over de representativiteit en betrouwbaarheid van de scores en kritieken op het platform.

Volgens ZorgkaartNederland zelf is een score pas betrouwbaar als een arts in de afgelopen vier jaar ten minste negen beoordelingen heeft ontvangen en voor zorginstellingen ligt dit aantal op dertig. Uit het onderzoek van het FD blijkt echter dat slechts 9,2% van de zorginstellingen en 3,2% van de particuliere zorgverleners aan deze betrouwbaarheidsgrens voldoet.

Er zijn ook aanwijzingen dat er een verdienmodel achter het plaatsen van positieve reviews kan schuilgaan en dat het moeilijk is om negatieve reviews geplaatst te krijgen vanwege een strikte gedragscode. Dit kan leiden tot een vertekend beeld van de kwaliteit van zorgverleners en instellingen.

De IGJ en zorgverzekeraars hechten veel belang aan de scores op ZorgkaartNederland en gebruiken deze bij het selecteren van zorglocaties voor inspectiebezoeken en bij de inkoop van zorg. Dit betekent dat de betrouwbaarheid van de scores op ZorgkaartNederland directe gevolgen kan hebben voor zorgaanbieders. Terwijl het de vraag is of ze kloppen

Het is daarom niet per definitie zo dat artsen met hoge cijfers op ZorgkaartNederland ook de beste artsen zijn. Patiënten en zorgconsumenten zouden daarom kritisch moeten kijken naar de reviews en zich bewust moeten zijn van de mogelijkheid van manipulatie en de beperkte hoeveelheid beoordelingen.