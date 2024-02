Badr Harig, Stalin en Döner: Dit zijn de populairste, grappigste en stoerste kattennamen van 2023

Roep je 'Luna' dan gaan kattenoren in de hele buurt waarschijnlijk gespitst staan. Net als in 2022 was Luna dan ook afgelopen jaar de populairste kattennaam, schrijft huisdierverzekeraar Figo, die hier al sinds 2006 elk jaar onderzoek naar doet. Simba staat op twee, en Nala op drie.

Top 10 grappige kattennamen

Badr Harig

Dushi

Niffo

Matcha

Döner

Android

Peuk

Stalin

Kontje

Lucifurr

Top 10 stoere kattennamen

Tupac

Gangster

Rambo

Blue

Boef

Tiger

Maddox

Lord

Jack Sparrow

Hector

Top 10 Hollandse kattennamen

Kees

Harry

Gijs

Kees

Mees

Karel

Bram

Willem

Koos

Floris

Top 10 schattige kattennamen

Pluisje

Beertje

Wolfje

Dropje

Knabbel

Tijgertje

Bloempje

Bommeltje

Fluffie

Knuffel

Top 101 populaire kattennamen

Luna

Simba

Nala

Lilly/Lily

Coco

Bella

Tommy/Tommie

Milo

Mimi

Loki

Max

Mia

Pip

Gizmo

Lola

Charlie

Mila

Billy/Billie

Moos

Guus

Ollie

Yuki

Momo

Tijger

Sky

Lilo

Teddy

Jack

Sammy/Sammie

Mickey

Bailey

Kitty

Minoes

Nova

Boris

Tom

Bowie

Maya

Balou

Cookie

Diva

Sam

Shadow

Bob

Jip

Lucky

Mochi

Ivy

James

Kiki

Leo

Poes

Puck

Beer

Bibi

Guusje

Joep

Mango

Nina

Pablo

Rocky

Smokey

Toby

Boef

Molly

Nola

Oreo

Puk

Saartje

Billie

Binky

Bobby

Daisy

Felix

Floki

George

Kenzo

Mowgli

Angel

Binkie

Blue

Bo

Bees

Lio

Lucy

Muis

Nacho

Odin

Pepper

Rambo

Tiger

Ziggy

Zorro

Dobby

Duman

Izzy

LizzyMika

Oscar

Stitch

Appa

Chico