FDF juicht: Franse boeren dumpen afval en spuiten honderden liters stront in Aldi-supermarkt

De agroterroristen van de Farmers Defence Force zijn als een kind zo blij, vanwege de ravage die Franse boeren aanrichtten bij een lokale Aldi-supermarkt. Op beelden is te zien hoe honderden liters gier tegen de pui en naar binnen worden gespoten; de winkel is omringd door een metersdikke laag landbouwafval en tractorbanden.

Ook in het centrum van Brussel en op een aantal andere plekken in Frankrijk, België en Duitsland zijn boeren agressief actie aan het voeren tegen nieuwe Europese regelgeving. Zo heeft het 'boerenprotest' een historische sculptuur en eerbetoon aan de arbeidersklasse uit 1871 op het 'Place Lux' voor het Europees Parlement in Brussel vernietigd.

Farmers Defence Force Nederland is van plan het hele weekend de grenswegen te blokkeren, en BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas zegt de boeren 'heel goed te begrijpen'. In de vrijdag-uitzending van Goedemorgen Nederland weigert de BBB-leider de boeren op te roepen hun blokkade op te heffen. “Kijk, alles wat strafbaar is, dat is strafbaar en dat moet gehandhaafd worden”, weet het Orakel van Deventer nog wel te melden.

#ixelles Une des sculptures historiques (1871 ) de la place du Luxembourg a été démontée par les agriculteurs et mise au feu. Elle représente un ouvrier sidérurgiste.

D'un point de vue patrimonial, c'est irréparable. D'un point de vue symbolique, c'est à pleurer pic.twitter.com/SWWm0JBqBq — Yves Rouyet (@YvesRouyet) February 1, 2024