Extinction Rebellion wil weer actievoeren op A12 in Den Haag

Klimaatactivisten willen zaterdag de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag weer blokkeren uit protest tegen overheidssteun voor de fossiele industrie. Extinction Rebellion gaat vanaf het middaguur vanuit verschillende plekken in de stad "in langzaam tempo" een mars lopen over de openbare wegen richting de A12.

De klimaatactiegroep heeft de Utrechtsebaan al meer dan dertig keer geblokkeerd tegen maatregelen waar de fossiele industrie van profiteert. Bij het stuk weg liggen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Extinction Rebellion had de blokkade van zaterdag ongeveer een maand geleden aangekondigd. De activisten vinden dat de politiek terugkrabbelt van eerdere plannen om te onderzoeken hoe fossiele subsidies afgebouwd kunnen worden. Ze willen dat demissionair klimaatminister Rob Jetten haast maakt. "Gas op die lolly", zeiden ze vrijdag op Telegram.

Jetten zelf zegt dat het protest te vroeg komt. Hij wil volgende week voorstellen om fossiele subsidies en andere belastingvoordelen af te bouwen naar buiten brengen.