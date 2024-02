Bosbranden Chili: president roept noodtoestand uit

De Chileense president Gabriel Boric heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen om over alle noodzakelijke middelen te kunnen beschikken voor het bestrijden van bosbranden. De autoriteiten vrezen dat in de centrale regio Valparaiso tien mensen zijn omgekomen. Honderden huizen worden door de branden bedreigd.

"Alle troepen worden ingezet in de strijd tegen bosbranden", verzekerde Boric in een bericht op X, waar hij verder opmerkte dat de situatie "erg moeilijk" was en dat hij alles had ingezet "om de noodsituatie het hoofd te bieden".

De bosbranden zijn geconcentreerd in de toeristische gebieden Vina del Mar en Valparaiso, waar al honderden hectares aan bos verloren zijn gegaan en er geëvacueerd moest worden.

Volgens de Chileense dienst bosbeheer CONAF is alleen al in de regio Valparaiso zo'n 480 hectare verbrand. De branden worden veroorzaakt door een zomerhittegolf en droogte die het zuidelijk deel van Zuid-Amerika treft en veroorzaakt wordt door El Niño, het fenomeen dat extreem weer wereldwijd versterkt.