Model sterft aan kanker, min of meer

Het Indiase model Poonam Pandey, ook bekend als realityster en voormalig Bollywood-actrice, heeft onlangs haar eigen dood in scène gezet. Het nieuws werd eerst verspreid dat ze was overleden aan baarmoederhalskanker, wat veel verdriet en shock veroorzaakte bij haar volgers en collega's.

Echter, Pandey onthulde later in een video dat ze niet echt was gestorven. Ze verontschuldigde zich voor de shock die ze had veroorzaakt, maar legde uit dat haar actie bedoeld was om aandacht te vragen voor baarmoederhalskanker. Ze benadrukte dat, in tegenstelling tot sommige andere vormen van kanker, baarmoederhalskanker volledig te voorkomen is door middel van het HPV-vaccin en vroegtijdige opsporingstests[.