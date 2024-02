Hakenkruizen op synagoge in Middelburg

Op de voorzijde van de synagoge in Middelburg zijn hakenkruizen gezet. De Joodse gemeenschap in Zeeland en Stichting Synagoge Zeeland zeggen in een persbericht "onthutst te zijn over deze daad van antisemitisme".

De bekladdingen op het gebedshuis werden zaterdag rond 20.30 uur ontdekt door leden van de Joodse gemeente Zeeland. "Het roept bij velen weer gevoelens van onveiligheid en angst op", zo staat in hun bericht. Ze zeggen aangifte te hebben gedaan bij de politie die een onderzoek zou hebben ingesteld. Bij de politie was zaterdagavond niemand bereikbaar voor commentaar.