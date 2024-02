Sjeik VAE trekt 5 miljoen dollar uit voor VN-missie Kaag in Gaza

De president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Mohamed bin Zayed al-Nahyan, heeft 5 miljoen dollar (omgerekend ruim 4,6 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de VN-missie van oud-minister Sigrid Kaag in de Gazastrook. De toezegging kwam een dag na de ontmoeting vrijdag van Kaag met de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, meldt staatspersbureau WAM. Kaag werd eind december door de Verenigde Naties aangesteld als speciale gezant om de humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza te gaan coördineren. Hiervoor stopte de D66-bewindsvrouw op 8 januari met haar werkzaamheden als minister van Financiën en vicepremier. In een verklaring staat dat de VAE "Sigrid Kaag willen steunen in haar inspanningen om het lijden van de mensen in Gaza te verlichten", om op die manier "de dringende behoefte aan humanitaire hulp op te kunnen schalen". Sinds het begin van de oorlog in oktober is volgens de VN, als gevolg van (lucht)aanvallen van het Israëlische leger, zeker 90 procent van de 2,3 miljoen Palestijnen in de Gazastrook ontheemd geraakt. Volgens de VN-conferentie voor handel en ontwikkeling (UNCTAD), dat hier eind januari een rapport over uitbracht, zal de volledige wederopbouw van de enclave "enkele tientallen jaren duren en vele miljarden dollars" gaan kosten.