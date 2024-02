Dodental door bosbranden in Chili loopt op tot 112

Het bevestigde dodental door de bosbranden in Chili is volgens een functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken opgelopen tot 112. Er zijn 32 lichamen geïdentificeerd. De branden hebben hele delen van de kustplaatsen Valparaíso en Viña del Mar in de as gelegd. Er zouden nog veertig bosbranden woeden. De burgemeester van Viña del Mar, Macarena Ripamonti, zei dat er meer dan 370 mensen worden vermist. Volgens de Chileense brandweerleiding in de streek van Valparaíso zijn de vrijdag ontstane bosbranden aangestoken. Brandweerlieden zouden hebben gezien hoe branden werden gesticht terwijl zij aan het blussen waren.