Geld lenen bij familie recept voor ruzie

Schulden bij familie of vrienden leiden vaak tot verslechterde relaties, met spanningen, dreigingen en soms zelfs geweld tot gevolg, concludeert het Verwey-Jonker Instituut maandag volgens de Volkskrant. "De gerechtsdeurwaarder ken je niet, die kom je niet tegen in het winkelcentrum."

Rachida (35) staat er alleen voor, met haar drie kinderen in een huurwoning voor 1.300 euro per maand. Totaal onverwacht beëindigde haar echtgenoot een half jaar geleden hun relatie. Van de ene op de andere dag moest ze haar gezin in haar eentje draaiende houden, ook financieel.

Om de gaten te dichten leende ze geld van haar ouders en een paar goede vriendinnen, bij elkaar zo'n 1.500 euro. "Ze stonden erop dat ik het zou aannemen" zegt Rachida, die uit schaamte niet met haar eigen naam in de krant wil. "Ik zei meteen dat ik niet wist wanneer ik mijn schuld zou kunnen afbetalen. Ik wil niet ook nog mijn familie en vrienden kwijtraken."

Rachida gaat gebukt onder zogenoemde informele schulden. Zij is zeker niet de enige die in het krijt staat bij familie, vrienden of kennissen, blijkt uit het verkennende onderzoek Informele Schulden - een tweezijdige medaille dat het Verwey-Jonker Instituut vandaag publiceert. De door het ministerie van Sociale Zaken bekostigde inventarisatie is het eerste Nederlandse onderzoek naar dit onderwerp.