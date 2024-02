Politiekorps New York ferm toegesproken over uiterlijk: “Geen baarden en open boorden meer”

Politiechef John Chell trekt de teugels flink aan in het New Yorkse korps. “We gaan het weer als vroeger doen”, zei hij afgelopen week op een politiebijeenkomst. “Over een week geen baarden meer en geen open boorden. En we gaan ook weer scherper kijken naar de weersomstandigheden om gebreide of andere mutsen te dragen, alleen nog als het erg koud is.”

Het is Chell een doorn in het oog dat agenten in de stad er sinds 2016 steeds minder uniform uit zijn komen te zien. De eerste opvallende patrouille-agenten waren leden van de gemeenschap van de sikhs die met lange baarden en een blauwe tulband mochten patrouilleren.

Maar langzamerhand lieten steeds meer agenten hun baard groeien. De uiterlijke variaties lopen volgens de politiebaas tegenwoordig de spuigaten uit. Het korps draagt nauwelijks nog stropdassen en agenten verkiezen vaak een muts boven een politiepet, ook in de zomer. “Wat ik in feite zeg, is dat we er weer volgens ’de oude school’ gaan uitzien en tradities weer invoeren die we de afgelopen jaren verloren zijn”, aldus Chell.

Hij heeft in ieder geval één medestander in de zaal. “Het is volstrekt krankzinnig dat je een agent hebt met roze haar en nagels langer dan de vingers. We zijn het politiekorps, niet het hiphop-korps”, zegt een politieagent tegen de New York Post.