‘De arrogantie van de macht’ in beeld: ‘Mart Smeets bevestigt indirect het verhaal van Aïcha Marghadi’

Mart Smeets wordt in het NPO-programma Buiten Beeld stevig aan de tand gevoeld door interviewer Coen Verbraak over het getreiter, seksisme en de vernederingen op de werkvloer bij Studio Sport. 'De Mart' ontkent dat hij Aïcha Marghadi ooit heeft ontmoet en verwijst haar verhaal naar het land der fabelen. Hij noemt zichzelf een hoffelijke man, en dreigt Verbraak een rode kaart te geven als hij er nog een keer naar vraagt. De beelden spreken boekdelen.

Dreigen met rode kaart

“Mart Smeets denkt hier een ‘rode kaart’ uit te kunnen delen aan Coen Verbraak die hem rustig maar scherp bevraagt. Het maakt zichtbaar - bijna tastbaar - hoe deze man in zijn leven gewend is ‘de vernedering’ als straf uit te delen. Zo bevestigt hij het verhaal van Aïcha Marghadi”, aldus investigative journalist Maurice Swirc op X. “Wat dit ook is: de arrogantie van de macht.”

Alexander Klöpping deelt de beelden