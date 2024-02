Boeren waren vannacht boos: ongelukken, gewonden en chaos

Een aantal automobilisten is gewond geraakt, er gebeurden ongelukken en er waren lange files omdat boeren boos zijn dat ze niet langer onbeperkt mest mogen produceren.

De politie zegt dat aan boeren die van plan waren actie te gaan voeren van tevoren duidelijk is aangeven wat de grenzen zijn. Toch zijn er strafbare feiten gepleegd, aldus de politie. Die zijn vooralsnog niet vervolgd: de trekkers keerden weer huiswaarts na gedane zaken.

In Gelderland en Overijssel is onder meer bij de A50 bij Apeldoorn, de A32 bij Steenwijk, de A28 bij Staphorst en de A1 bij Markelo actie gevoerd. Volgens Rijkswaterstaat was daarnaast ook de N36 tussen Hardenberg en Ommen in Overijssel in beide richtingen dicht door boerenprotesten. Op de A50 woedde enige tijd brand. De weg blijft bij de afrit Beekbergen voorlopig dicht omdat er asbest moet worden geruimd, aldus de politie.