Dit is waarom je brandstoftank in de winter goed gevuld moet zijn

Bij heel koud weer is het beter om ervoor te zorgen dat je benzinetank in ieder geval half gevuld is. De reden? Anders kunnen de brandstofleidingen bevriezen.

Het komt weleens voor dat je auto niet wil starten in de winter. Dat heeft er mee te maken dat er condens ontstaat in de brandstofleidingen en de tank. Die condens kan bevriezen bij lage temperaturen. Elke ruimte die niet is gevuld met brandstof bevat namelijk lucht waar waterdamp in zit. Je auto start dan niet, omdat er onvoldoende brandstof naar de motor kan stromen.

Je kunt dat voorkomen door ervoor te zorgen dat de tank in ieder geval halfvol zit. Nog beter is het om de benzinetank helemaal vol te gooien. Ook is het belangrijk om het antivriesniveau te checken, zodat het koelsysteem van de auto niet kan bevriezen. Dat kan namelijk behoorlijke schade aan de radiateur veroorzaken.